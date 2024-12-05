Москва, 5 декабря, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Велика вероятность, что в кулуарах саммита глав МИД стран ОБСЕ украинская делегация предприняла попытку «обработать» всех участников для организации совместной акции — чтобы они демонстративно покинули зал во время выступления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако этот демарш провалился, констатировал политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум.

Alberto Pizzoli/AP/TASS

Так, 5 декабря перед началом выступления Лаврова глава МИД Украины Андрей Сибига встал и покинул зал, к нему присоединились представители Польши и Чехии.

«В международной политике, как и в обычной жизни, существуют закулисные договоренности. В любом парламенте договариваются в кулуарах, а потом что-то делают. Так и в этой ситуации попытались сделать», — указал Светов.

Он напомнил, что в ООН даже не скрывают факт того, что при «проталкивании» различных резолюций в поддержку Украины делегатов «обрабатывали», в том числе угрозами.

Он объяснил, что поляки и чехи в принципе весьма проукраински настроены, а руководят этими странами и вовсе яростные русофобы. Польша фактически превратилась в хаб, через который идёт всё оружие на Украину, а Чехия взяла на себя роль основного закупщика артиллерийских снарядов для украинской армии в 2024 году.

«Мальта — это европейская страна, член Европейского союза, который объявил бойкот и запрет на приезд туда представителей российской власти, была вынуждена принимать Лаврова. И те же украинцы осудили факт приезда туда Лаврова», — отметил эксперт.

Когда Мальта согласилась принимать у себя заседание министров иностранных дел ОБСЕ, она взяла на себя обязательства, что делегации всех стран-участниц туда обязательно прибудут. При этом организаторы пытались помешать приезду Лаврова, тянули долго с выдачей виз, потом визу предоставили, но при этом отозвали визу у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Если у рядового гражданина Польши, Чехии, Франции или Германии спросить на улице, кто такой Сергей Лавров? Я вас уверяю, 9 из 10 ответят. А если спросить, а кто такой Сибига, ответят, что не знаем и не слышали про такого. Как и большинство американцев на карте не могло показать, где находится Украина, где Грузия, при всех этих выражениях солидарности со всякого рода структурами», — подчеркнул политолог.

Даже если Сибига вышел из зала, он потом внимательно прочитает выступление Лаврова с карандашом и будет с коллегами разбирать, что, как сказал Лавров. И будет делать особенно тщательно накануне выхода интервью американскому журналисту Такеру Карлсону с Лавровым, а глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз уклонился от беседы с Такером, потому что боится открытых вопросов, добавил политолог.

«Мы уже наблюдали на международных политических мероприятиях, когда устраивается коллективная фотография руководителей стран. Западники начинают выделывать всякие фокусы, чтобы не фотографироваться с Лавровым, одни просто сбегают, другие опаздывают, как на последней встрече сделал президент США Джо Байден во время саммита G-20 в Рио-де-Жанейро», — подчеркнул Светов.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Украины вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы МИД РФ. Заседание совета министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ проходит на Мальте. Визит в это государство стал первой поездкой главы российской дипломатии в страну ЕС после начала специальной военной операции на Украине.

4 декабря перед вылетом российской делегации на Мальту Захаровой аннулировали мальтийскую визу. В МИД РФ, комментируя этот факт, отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях идущего глубокого переформатирования мира.

ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность этой организации, добавила Захарова.