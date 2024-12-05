Валлетта, Мальта, 5 декабря, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Фантазии европейских политиков о вводе войск на территорию Украины только усугубляют ситуацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания 31-го СМИД ОБСЕ, проходившего в столице Мальты.

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«Я считаю, что все эти фантазии только усугубляют положение и показывают, что деятели, которые с такими идеями носятся, упорно предпочитают не слышать очень чёткие предостережения, которые президент России Владимир Путин неоднократно публично делал», — отметил он.

Визит на Мальту стал первой поездкой главы российской дипломатии в страну ЕС после начала специальной военной операции на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что миротворческие силы Германии могут отправить на Украину в случае прекращения огня. Министр считает, что наряду с гарантиями безопасности в виде членства в Североатлантическом альянсе можно рассмотреть и «международное присутствие» для обеспечения соблюдения прекращения огня.

5 декабря кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что такие спекуляции Бербок являются безответственными. Мерц уточнил, что в Германии все бьются над вопросом, как завершить конфликт и добиться мира на Украине.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Он признался, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Позднее экс-генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.