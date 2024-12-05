Москва, 5 декабря, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Критика в адрес правительства со стороны президента Владимира Путина — не признак недовольства министрами, а рабочий процесс. Об этом заявил 5 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Он отрицательно ответил на вопрос ТАСС о том, указывает ли критика Путина на недовольство работой кабинета министров в целом.

«Это рабочий процесс», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе заседания Путин, в частности, возмутился, что людей не предупредили о лимитах по семейной ипотеке. Он подчеркнул, что следует честно информировать граждан об условиях льготных кредитов, в том числе о существующих лимитах.

Президент также потребовал не занижать ориентиры по нацпроектам, «не обманывать самих себя», а назначать целевые показатели на основе реального положения дел. В качестве примера он привёл показатели в авиации. Президент назвал явно заниженной оценку авиационной мобильности на уровне 2023 года. Этот показатель указывает, сколько граждан будут совершать перелёты в ближайшие пять лет. Только за десять месяцев 2024 года авиаперевозки выросли более чем на 6%, уточнил глава государства.