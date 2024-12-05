Москва, 5 декабря, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Рабочая группа по координации деятельности институтов развития в рамках национальных проектов создана в России, сообщил 5 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Российский лидер предложил председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову возглавить возглавить этот орган.

«Для дополнительной координации действий и институтов развития в рамках нацпроектов предлагаю на площадке нашего совета создать рабочую группу… Прошу эту работу организовать, возглавить её Игоря Ивановича Шувалова», — сказал глава государства.

Путин также уточнил, что работе группы будут участвовать руководители ведомств финансово-экономического блока правительства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин объявил, что правительство России подготовило документы для запуска новых национальных проектов. Они будут запущены с 2025 года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Глава государства также поручил Счётной палате России провести анализ того, как с 2019 года велось исполнение нацпроектов.

Помимо этого, российский лидер предложил создать справочник, который будет содержать информацию о новых национальных проектах, где будут прописаны их цели, этапы и результаты. Документ должен быть изложен языком, который будет понятен обычным гражданам.