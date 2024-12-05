Путин возмутился, что людей не предупредили о лимитах по семейной ипотеке
Москва, 5 декабря, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Граждан следует честно информировать об условиях льготной ипотеки, в том числе о существующих лимитах. Об этом заявил президент Владимир Путин 5 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Михаил Почуев/ТАСС
«И тогда будет нормальный диалог с обществом, будет понятно, ничего здесь такого нет особенного, чего скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а там — бум, и нет ни шиша. Зачем?» — сказал Путин.
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