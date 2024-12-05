Москва, 5 декабря, 2024, 15:32 — ИА Регнум. На сегодняшний день главным вызовом для российской экономики является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста. Об этом 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

«Сейчас главным вызовом для российской экономики является переход на траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией», ― пояснил глава государства.

Он добавил, что Россия продолжит наращивать производственный потенциал страны и развивать экономику предложения. По словам российского лидера, будут использоваться меры поддержки бизнеса, способные дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг в тех отраслях, где это больше всего необходимо.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Путин сообщил, что валовый внутренний продукт России за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 4,1%. Глава государства уточнил, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

В июне российский лидер заявил, что Россия, согласно оценке Всемирного банка, стала четвёртой экономикой в мире по паритету покупательной способности, обогнав Японию. Глава государства подчеркнул, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые. По итогам 2023 года ВВП России составил 3,6%, в первом квартале ткущего года этот показатель был на уровне 5,4%. Путин отметил, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.

Также президент выразил надежду на то, что уровень инфляции в РФ рано или поздно вернётся к целевому показателю в 4%. Инфляция ложится нагрузкой на наименее обеспеченных граждан, на тех, у кого нет доходов от депозитов, напомнил также глава государства.