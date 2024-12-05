Москва, 5 декабря, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Следующий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России, заявил президент РФ Владимир Путин 5 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

РИА Новости/Валерий Шарифулин/POOL

«Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что недавно правительство РФ уже обсуждало этот вопрос. Он подчеркнул, что в процессе укрепления технологического суверенитета следует наблюдать за процессами в отраслях в целом.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путин заявил, что Россия не сможет существовать без суверенитета, который невозможен без обеспечения безопасности в области технологий и экономики. Он подчеркнул, что будущее каждого государства зависит от их технологического суверенитета.

В феврале 2024 года российский лидер поручил правительству в течение недели подготовить поправки в проект указа о внедрении новой стратегии технологического развития страны. Путин напомнил, что, поручая разработать эту стратегию, он подчеркнул её особое значение, приравняв по важности к стратегии национальной безопасности.