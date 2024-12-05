Москва, 5 декабря, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Создать условия для перелома демографической ситуации в России необходимо будет уже в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Артем Геодакян/ТАСС

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«С учётом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением и усилиями государства является поддержка семьи, рождаемости. Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации», — отметил российский лидер.

Путин уточнил, что осознаёт общую сложность этой задачи, а также признался, что не всё зависит в этом вопросе от действий российской власти.

Как передавало ИА Регнум, 2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим Путин 29 февраля объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.

Российский президент также поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Путин в сентябре заявил, что рождение детей должно стать модным в России. Он призвал заботиться о народонаселении страны, повышать рождаемость и создавать условия для больших семей.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что коэффициент рождаемости в России очень низкий — 1,4, это угрожает будущему государства. Он отметил, что в самой большой стране мира жителей становится всё меньше и нужно улучшать демографическую ситуацию.