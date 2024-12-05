Москва, 5 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. В России готовится национальный проект, касающийся развития ракетно-космической промышленности, заявил 5 декабря президент Владимир Путин.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Диверсификация работы оборонно-промышленного комплекса страны потребуется уже в ближайшем будущем, сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Коллеги ещё готовят профильный нацпроект. В его рамках надо обеспечить системный подход, чтобы, как и договаривались на площадке РКК «Энергия» в октябре прошлого года, ракетно-космическая отрасль получила чёткие долгосрочные планы комплексного развития и сохраняла ресурс, статус одного из технологических флагманов нашей страны», — сказал президент.

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Как передавало ИА Регнум, в феврале в послании Федеральному собранию Путин объявил, что в РФ будут запущены пять новых национальных проектов: «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

Правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов, сообщил президент 5 декабря на заседании совета. Он отметил, что нацпроекты будут главным инструментом достижения национальных целей России, и подчеркнул, что все действия и планы властей должны опираться на реальное положение дел в экономике.

Также глава государства на заседании совета отметил, что информацию о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах стоит изложить в понятном для граждан справочнике.