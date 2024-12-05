Лондон, 5 декабря, 2024, 15:18 — ИА Регнум. «Интеррос» Владимира Потанина направил в Высокий суд Лондона возражения по иску «Русала» о несоблюдении условий действовавшего до конца 2022 года соглашения акционеров ГМК «Норникель».

Гавриил Григоров/ТАСС

«Интеррос» опубликовал специальное заявление в Телеграм, обвинив «Русал» в давлении с целью добиться от «Норникеля» максимальных дивидендов в ущерб финансовой устойчивости компании.

«Выступая на словах в интересах «Норникеля» и его акционеров, «Русал» накладывал вето на реализацию важных проектов развития «Норникеля», постоянно оказывал давление на менеджмент компании и на «Интеррос» всё с той же с целью — любой ценой повлиять на дивидендную политику для решения собственных проблем «Русала», — говорится в опубликованном заявлении «Интерроса».

Представители «Русала» при этом готовы к сотрудничеству с «Интерросом» в случае выплаты максимальных дивидендов, говорится в заявлении компании Потанина.

«Интеррос» подчеркнул, что обращение «Русала» в лондонский суд ставит «Норникель» «в сложное положение, поскольку вынуждает компанию раскрывать чувствительную для себя информацию».

«Мало того, «Русал» предпринял ряд шагов, которые могут рассматриваться как прямые попытки спровоцировать санкции в отношении президента «Норникеля» и его компаний — что граничит с нарушением законов РФ», — считает «Интеррос».

Действия «Русала» и иск в английский суд в «Интерросе» рассматривают как шантаж, а распространяемые «Русалом» «ложные утверждения в отношении «Интерроса» и «Норникеля» — как попытку ввести в заблуждение не только английский суд, но и российские власти», говорится в заявлении компании.

«Считаем выдвинутые «Русалом» обвинения в адрес «Интерроса» и лично Владимира Потанина лживыми, необоснованными и направленными на получение не предусмотренных законами РФ прав по управлению «Норникелем» с единственной целью — добиться максимальных дивидендов в ущерб финансовой устойчивости компании», — заявил «Интеррос».

Соглашение акционеров «Норникеля» истекло в декабре 2022 года. Его третья сторона — Crispian Романа Абрамовича, Александра Абрамова и их партнёров. Частью соглашения акционеров была дивидендная формула, согласно которой «Норникель» перечислял акционерам 60% EBITDA. В период действия соглашения акционеров «Норникель» выплатил более $35 млрд дивидендов (с учётом buyback), из которых более $9 млрд пришлось на «Русал».

На фоне растущих капиталовложений Потанин несколько лет назад предложил пересмотреть формулу и снизить дивиденды. Финальные дивиденды 2021 года были последними, рассчитанными в соответствии с формулой. После этого «Норникель» в условиях дополнительных издержек на масштабную инвестпрограмму и необходимости менять систему реализации и логистику сократил дивиденды.

По мнению «Русала», для отказана от дивидендов не было экономических причин, однако эти меры могут повлиять на реализацию инвестпроектов алюминиевой компании.

В 2020 году «Русал» заблокировал учреждение СП «Арктик Палладий» с «Русской платиной» по освоению месторождений платиноидов Таймыра, а в 2021 году из-за разногласий акционеров по дивидендам был отменён spin-off Быстринского ГОКа в пользу акционеров «Норникеля».