Москва, 5 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. В России по жилью достигнуты рекордные показатели. Об этом 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава государства подчеркнул, что никогда ничего подобного не было раньше.

«Мы знаем, какие результаты у нас по жилью достигнуты, ― ну, рекордные просто <…> По-моему, в Советском Союзе таких темпов не было, а у нас есть», ― отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что объём работ в строительстве с 2020 года ежегодно растёт. Он напомнил, что сейчас по поручению президента страны идёт объёмная работа для достижения национальных целей развития. К 2030 году планируется повысить обеспеченность жильём до 33 кв. м на человека. Для этого необходимо ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилплощади, указал вице-премьер.

Президент России Владимир Путин 7 мая поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году. Это следует из подписанного указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин 2 декабря заявил, что золотое время для застройщиков в России закончилось. Теперь строительные компании должны помочь государству. При этом он подчеркнул что Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако говорить о новых мерах поддержки ипотеки до снижения уровня инфляции и ключевой ставки преждевременно.