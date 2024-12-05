Москва, 5 декабря, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Дальневосточные и арктические города имеют стратегическое значение для России и требуют особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Напомню, что по итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Эти населенные пункты имеют стратегическое значение для нашей страны, а значит, требуют особого внимания», — отметил российский лидер.

Путин также поручил в течение месяца предусмотреть в новых нацпроектах отдельные мероприятия по развитию городов из этих зон.

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Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом, а развитие её территорий является неоспоримым приоритетом для страны. В июне стало известно, что правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в Арктике.

Также в июне на Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель по развитию Арктики «Росатома» Владимир Панов заявил, что госкорпорация реализует план по превращению Северного морского пути в круглогодичный маршрут.

5 сентября Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума также заявил, что Россия имеет огромный туристический потенциал, для развития которого необходимо создавать подходящую инфраструктуру. Отдельно глава государства подчеркнул привлекательность Дальнего Востока.