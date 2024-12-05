Лондон, 5 декабря, 2024, 16:33 — ИА Регнум. На Украине может появиться демилитаризованная зона по примеру Южной Кореи и КНДР. Такое мнение высказал колумнист британского журнала The Spectator Шон Томас.

Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Украина движется в направлении демилитаризованной зоны в корейском стиле. Замороженная военная граница; трагическое перемирие, которое может продлиться десятилетиями», — отметил автор публикации.

Колумнист считает, что если Украина будет продолжать военные действия, то она может столкнуться с демографическим коллапсом.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда избранного президента США Дональда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

С предложениями по урегулированию конфликта на Украине ранее выступали, в частности, Китай, Турция, Индия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что многие страны, в том числе Катар, готовы предоставить свою площадку для переговоров по мирному разрешению ситуации. При этом, по словам официального представителя Кремля, никаких оснований для диалога пока нет.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что США могут попытаться продавить «корейский сценарий» для разрешения украинского конфликта. В свою очередь председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что западные партнёры Киева планируют разделить Украину, «как тушку», и по частям продать Европе.

Российское руководство неоднократно заявляло о готовности к диалогу по разрешению конфликта. Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО.