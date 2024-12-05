Москва, 5 декабря, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Облик российского здравоохранения меняется в лучшую сторону. Об этом 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Меняется облик, российская площадка по экологии меняется в лучшую сторону, слава богу, так же, как и облик российского здравоохранения», ― отметил российский лидер.

Главная тема заседания ― «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025–2030 годы». С основным докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 октября во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что наращивание независимости российского здравоохранения является вопросом национальной безопасности. Глава государства отметил, что в России растёт доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет в области здравоохранения.

16 октября Путин провёл совещание с членами правительства, основной темой которого стали вопросы здравоохранения. Глава Минздрава Михаил Мурашко представит доклад о развитии инфраструктуры в сфере здравоохранения и программе модернизации первичного звена. Он отметил, что Россия полностью обеспечена отечественными вакцинами против гриппа.

В феврале глава государства заявил о планах серьёзно изменить принципы работы системы здравоохранения. Путин подчеркнул, что в центре внимания должны быть человек и его здоровье. Он отметил, что за последние годы удалось существенно укрепить первичное звено здравоохранения, построены новые районные поликлиники и больницы, в сёлах и малых городах открываются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.