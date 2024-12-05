До конца года в России введут в строй ещё 150 школ, сообщил Путин
Москва, 5 декабря, 2024, 14:52 — ИА Регнум. До конца 2024 года в России будет введено в строй ещё 150 школ, сообщил 5 декабря президент Владимир Путин.
Благодаря профильному нацпроекту с 2019 года было построено почти 1400 школ, где учатся 850 тыс. человек, рассказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«До конца года будет введено ещё 150 школ, более чем на 100 тыс. учебных мест», — отметил Путин.
В рамках национального проекта «Демография» были созданы 246 тыс. новых мест в яслях для детей до трёх лет, кроме того, были введены в строй почти 1,7 тыс. детских садов, рассказал также президент.
Как сообщало ИА Регнум, в августе глава государства в режиме видеосвязи принял участие в церемониях открытия школ в нескольких регионах страны — Бурятии, ЛНР и Волгоградской области.
Ранее глава государства отмечал, что масштабная работа по развитию всех регионов России ведётся непрерывно и особое внимание уделяется строительству востребованных социальных учреждений — больниц, школ и детских садов.