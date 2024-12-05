Москва, 5 декабря, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Более 150 крупных свалок, в прямом смысле отравлявших людям жизнь, ликвидировали в России за последние шесть лет. Об этом заявил президент Владимир Путин 5 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

РИА Новости/Павел Лисицын

Он уточнил, что в рамках национального проекта «Экология» в 60 регионах ликвидировали 242 объекта накопленного вреда окружающей среде.

«В том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям», — сказал Путин.

После ликвидации территорию объектов рекультивировали, в результате жизнь более чем 20 млн человек стала комфортнее и безопаснее, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Экология» был принят на период с 2019 по 2024 год.