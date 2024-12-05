Москва, 5 декабря, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Планы по приведению дорог в России в нормативное состояние реализуются с опережением графика, заявил 5 декабря президент Владимир Путин.

Илья Наймушин/РИА Новости

Дорожная сеть в России в последние шесть лет объективно стала лучше, отметил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причём во многих городах в том числе», — заявил Путин.

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Экологический облик страны также меняется в лучшую сторону, сказал президент России.

Как передавало ИА Регнум, нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется с 2019 года по решению президента. Курирующий этот нацпроект вице-премьер Марат Хуснуллин в октябре сообщил, что за шесть лет в нормативное состояние удалось привести более 100 тыс. км дорог.

Также в ноябре Хуснуллин доложил президенту о ходе реализации нацпроектов в сфере строительства жилья, развития дорожной и городской инфраструктуры. За шесть лет нацпроекты показали свою эффективность, все показатели по жилищному и дорожному строительству выполнены, сказал вице-премьер.