Москва, 5 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Следственный комитет России объявил в международный розыск полковника ВСУ Павла Розлача, руководившего ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия. Об этом сообщили 5 декабря в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео Павел Розлач

Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 356 УК РФ («Совершение террористического акта и применение оружия массового поражения, запрещённого международным договором Российской Федерации. Розлач командует 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ.

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