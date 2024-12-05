Кишинёв, 5 декабря, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан обратился к парламенту страны с требованием ввести режим чрезвычайного положения в сфере энергетики с 16 декабря в связи с неопределённостью в области транзита российского газа через Украину.

Global Look Press/IMAGO/Fotostand / Nieweler

«Я принял решение обратиться к парламенту с просьбой о введении режима чрезвычайного положения в сфере энергетики с 16 декабря. Он продлится до урегулирования ситуации, связанной с поставками газа», — сказал он на брифинге.

Речан уточнил, что республику будет ждать трудный зимний сезон. Ранее глава правительства также потребовал отставки министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета «Молдовагаза» Сергея Тофилата.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии погашения долга за топливо и своевременных платежей. В сентябре 2023 года правительство Молдавии выразило готовность перечислить холдингу 8,6 млн долларов, а остальную сумму предложило списать.

На переговорах 25 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. По его утверждению, российский холдинг предпринял попытку связать дальнейшие поставки с «выплатой несуществующего долга».