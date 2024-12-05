Валлетта, Мальта, 5 декабря, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Власти Мальты аннулировали визу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой из-за возражений со стороны представителей Латвии, Литвы и Эстонии, сообщила 5 декабря газета Times of Malta со ссылкой на осведомлённый источник в МИД Мальты.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Поскольку против Захаровой введены санкции ЕС, для получения ею визы было необходимо «особое разрешение» со стороны государств — членов Евросоюза, такое разрешение представители стран Прибалтики не предоставили, сказано в сообщении.

Министры иностранных дел Латвии и Литвы ранее отказались присутствовать на саммите глав МИД стран ОБСЕ на Мальте из-за присутствия на этой встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, напомнили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря перед вылетом российской делегации на Мальту Захаровой аннулировали мальтийскую визу. В МИД РФ, комментируя этот факт, отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях идущего глубокого переформатирования мира.

ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность этой организации, заявила в свою очередь Захарова.

Визит на Мальту стал первой поездкой главы российской дипломатии в страну ЕС после начала специальной военной операции на Украине. В своём выступлении Лавров назвал аннулирование визы Захаровой надругательством над функциями председателя ОБСЕ — Мальты.

Лавров, кроме того, заявил об опасности перехода уже идущей «холодной войны» в горячую фазу, а также отметил, что институты ОБСЕ хранят гробовое молчание по вопросу о преступных действиях киевского режима. Сфер, где ОБСЕ была бы хоть как-то полезна, не осталось, добавил министр.