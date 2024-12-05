Бангкок, 5 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Китаец упал в заброшенный колодец в Таиланде и три дня звал на помощь, но его не спасали, потому что приняли за приведение. Об инциденте сообщила китайская газета South China Morning Post.

South China Morning Post

Отмечается, что 22-летний Лю Чуаньи из Китая просидел три дня в 12-метровом высохшем колодце в лесу на границе Таиланда и Мьянмы, пока его не вызволила полиция. Издание сообщило, что к правоохранителям обратились жители местной деревни провинции Так, потому что услышали странные крики и приняли их за завывания приведений.

Спасатели доставили гражданина Китая в местную больницу с переломом левого запястья, сотрясением мозга и ушибами по всему телу. Причины его пребывания на границе неизвестны и на данный момент выясняются иммиграционной службой.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 декабря в Таиланде 12-метровая статуя Будды упала на монахов. Под обломками оказались шестеро мужчин, одного из них спасти не удалось. Местные жители заявили, что инцидент произошёл из-за вмешательства злых духов.