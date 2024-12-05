Москва, 5 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Порядок поступления в вузы и правила целевого набора изменятся в России с марта 2025 года, следует из приказа Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Документ опубликован на портале официальной правовой информации. Приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года. В нём прописываются конечные сроки приёма документов, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении.

Так, для абитуриентов, подавших заявления на бюджетные места в приоритетном порядке на бакалавриат и специалитет в рамках основного конкурса, вузы должны заканчивать приём 2–3 августа.