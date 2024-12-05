Москва, 5 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Вопрос об участии дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко в выборах в Государственную думу в 2026 году не обсуждался. Об этом 5 декабря на пресс-конференции заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Максим Блинов/РИА Новости Леонид Слуцкий

«Вся информация о её участии в выборах — это всё вбросы. Этот вопрос не обсуждался», ― подчеркнул политик.

Он напомнил, что Боцан-Харченко работает управляющей фондом Жириновского и у неё «огромное количество задач».

«Её главная задача ― сохранение и умножение памяти о своём великом отце», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР Станислава Наумова сообщил, что внебрачная дочь Жириновского Боцан-Харченко (Петрова) станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году. По его словам, она будет в верхней части предвыборного партийного списка.

Отмечалось, что идею привлечь наследницу Жириновского к выборам якобы внёс нынешний руководитель партии Леонид Слуцкий. Он же будто и привлёк её к работе оргкомитета по подготовке празднования в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.

Боцан-Харченко — 41-летняя дочь Татьяны Тезиковой и российского политика, с которой Жириновский познакомился в 1979 году. Она возглавляет партийное подразделение, занимающееся увековечиванием памяти и сохранением наследия Жириновского. В ноябре она стала руководителем фонда Жириновского, который был создан самим основателем ЛДПР.

Основатель ЛДПР умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни, его похоронили на Новодевичьем кладбище.