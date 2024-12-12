Москва, 12 декабря, 2024, 12:00 — ИА Регнум. В 2024 году завершается реализация национального проекта «Жильё и городская среда». За шесть лет он помог сделать комфортнее жизнь десятков миллионов россиян как в больших городах, так и в маленьких поселениях. Жилищные условия улучшили около 22 млн семей, для них построили более 541 млн кв. метров нового жилья. Кроме того, за это время было расселено 13 млн кв. метров аварийного фонда.

Cbr.ru Строительство жилого дома

«Строительная отрасль, в том числе благодаря поддержке государства, за последние несколько лет набрала рекордные темпы. В прошлом году мы ввели более 110 млн кв. метров жилья по всей стране, что является рекордным показателем за всю историю Российской Федерации», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

И это только начало. Согласно планам до 2030 года, ежегодно улучшать жилищные условия будут не менее 5 млн российских семей. В ближайшие пять лет предстоит возвести ещё 1,15 млрд кв. метров жилья.

Работа будет продолжена по программе нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вместе с ним российские города и населённые пункты ещё больше преобразятся, появится много новых пространств для прогулок и отдыха, а на месте старых домов возведут современные жилые комплексы, оснащённые всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни.

«Одно из социально значимых направлений, которое будет продолжено в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — это устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В рамках действующего нацпроекта «Жильё и городская среда» уже переселили 770 тыс. человек из 13 млн кв. метров непригодного жилья. В 2024 году планируется переселить ещё почти 100 тыс. человек из 1,8 млн кв. метров старого жилья», — отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Примечательно, что более 76 российских регионов досрочно завершили действующую программу, которая предусматривает расселение аварийного жилья.

Например, в Иркутской области по нацпроекту в новые квартиры переехало более 29 тыс. человек. А до конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё 12 многоквартирных домов.

«Регион входит в число субъектов, досрочно выполнивших целевой показатель нацпроекта. В Иркутской области планировалось расселить 387 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселить 22,4 тыс. граждан», — заявил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Продолжается и активная работа с обманутыми дольщиками. За время реализации нацпроекта удалось восстановить права почти 250 тыс. россиян — участников долевого строительства. Одними из них стали дольщики из Оренбурга. Власти региона сумели поменять подрядчика, который при помощи региональной субсидии всего за год смог ввести объект в строй. Среди собственников немало пенсионеров, участников СВО и молодых семей. Например, Елена Эстерлейн с мужем и детьми квартиру в долгострое приобрели на маткапитал.

«Понравилось расположение. Застройщик все дома строил, и всё хорошо было. Решили ему довериться, а потом в один миг всё прекратилось — строительства нет, ничего нет. Хорошо, что государство пришло на помощь», — поделилась Елена.

АНО «Национальные приоритеты»

Особое внимание новый нацпроект уделит комплексному подходу к развитию населённых пунктов, потому что для новосёлов важно наличие рядом с домом всей необходимой инфраструктуры: школ, магазинов, больниц, удобной транспортной развязки. Всё это делает жизнь комфортнее.

«В последние годы принципиально изменился подход к развитию городов: от точечной застройки мы перешли к комплексному развитию территорий, которое предполагает системную, хорошо продуманную организацию городских пространств и создание для жителей оптимально комфортных условий для жизни, работы и отдыха», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Многого в рамках программы комплексного развития территорий удалось достичь уже сейчас.

Так, по программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» в новых микрорайонах появляются объекты социальной инфраструктуры. Детсады, школы, поликлиники, коммуникации и подъездные дороги позволяют людям быстрее переехать в своё жильё, а не ждать, пока инфраструктуру возведёт застройщик. По нацпроекту было построено и реконструировано 760 объектов капитального строительства, а до конца года планируется ввести ещё более 100 объектов.

К примеру, в сельском поселении Яндаре в Ингушетии построили школу на 540 мест. Здесь есть всё необходимое для качественного обучения.

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«Школу построили в развивающемся районе, который нуждается в объектах социальной инфраструктуры. Объект готов к эксплуатации: установлена мебель и современное оборудование», — подчеркнул глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Улучшать облик городов помогает и программа по формированию комфортной городской среды. По всей стране благоустраиваются общественные пространства — парки, скверы, набережные, центральные площади и дворовые территории. Всего по нацпроекту в 84 регионах благоустроено более 70 тыс. объектов городской среды.

Особое внимание при благоустройстве территорий уделяется вовлечению местных жителей. Россияне сами выбирают те объекты, которые хотят видеть в своём городе или населённом пункте, в ходе Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства. Из года в год участников этого голосования становится всё больше. В этот раз свои голоса за обновление городских пространств отдали более 17,2 млн человек.

Помимо всероссийского голосования, небольшие населённые пункты благоустраиваются благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2018 года было проведено 12 таких конкурсов, по их итогам отобрано 1315 проектов-победителей, в настоящий момент 735 проектов уже реализованы.

Ещё одним направлением работы нацпроекта стало обеспечение россиян чистой питьевой водой из-под крана. Строительство и реконструкция систем водоснабжения реализуется по федеральному проекту «Чистая вода». По нацпроекту специалисты реконструировали и модернизировали почти 1,3 тыс. объектов водоотведения и водоподготовки. И на сегодняшний день доля городского населения, обеспеченного чистой водой из-под крана, составляет больше 95%.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Жильё и городская среда» направлен на достижение национальной цели — комфортная и безопасная среда для жизни. Ключевые цели нацпроекта — обеспечение доступным жильём семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья, увеличение объёма жилищного строительства. Работа по достижению этих целей будет продолжена в ходе нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025–2030 годах.