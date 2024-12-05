Москва, 5 декабря, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Жители России стали активнее пользоваться сервисами для проведения видеоконференций. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «МегаФон» и сервисом онлайн-коммуникаций «Контур. Толк» на основе обезличенных данных пользователей.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Согласно результатам исследования, осенью 2024 года трафик на приложения для видеоконференций вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество гигабайт россияне по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций нынешней осенью текущего года вошли сервисы «Яндекса» («Яндекс Телемост» и Pruffme), SaluteJazz и «Контур. Толк».

Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (38%) — абонент в возрасте от 35 до 44 лет. Четверть всех участников видеоконференцсвязи — пользователи от 25 до 34 лет. При этом, отмечается в исследовании, видеосозвонами россияне не злоупотребляют — среднее время встречи составляет всего 31 минуту.

Наиболее востребованы сервисы для онлайн-встреч среди жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Татарстана и Самарской области.

По данным «Контур. Толка», за последние два года сервисы для коммуникаций стали чаще использоваться строительными компаниями и организациями из сферы недвижимости. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).