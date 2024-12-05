ОАЭ, 5 декабря, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Дискуссия XVII Веронского Евразийского экономического форума посвящена особенностям интеграционных процессов евразийского пространства с учетом национальных интересов, построенных на доверии, уважении и долгосрочности. Об этом заявил председатель форума, главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен и мы находимся только в начале пути его реализации», — отметил Игорь Сечин. Он процитировал первого президента Объединенных Арабских Эмиратов, шейха Заида Аль Нахайяна: «Единство — это путь к силе, чести, неуязвимости и общему благу».

Глава «Роснефти» пожелал продуктивной работы всем участникам форума и поблагодарил президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и эмира Рас-эль-Хаймы шейха Сауда бин Сакра аль-Касими за гостеприимство и содержательное наполнение программы мероприятия.