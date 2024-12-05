Керчь, Крым, 5 декабря, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к мосту.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Причины приостановки движения не называются.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Спустя четыре минуты движение автомобильного транспорта по мосту было возобновлено.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября в Севастополе приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. Также было временно приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Причины не указывались.

19 ноября движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края также временно приостанавливалось. Причины не уточнялись. В обратном направлении движение осуществлялось в обычном режиме.

Россия принимает меры по обеспечению безопасности всех объектов критической инфраструктуры, включая Крымский мост, заявил 20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Необходимые поручения были даны главой государства Владимиром Путиным уже давно, добавил Песков.