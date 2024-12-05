ОАЭ, 5 декабря, 2024, 14:05 — ИА Регнум. За последние десять лет Россия с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересам. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе XVII Веронского Евразийского экономического форума.

TASS/Marcus Brandt

Глава «Роснефти» напомнил, что в 2016 году доля ОПЕК на рынке нефти сократилась до 36%. Однако Россия вместе с партнерами создала ОПЕК+, доля которого составила 55%, что позволило стабилизировать рынок и защитить интересы производителей.

Решения ОПЕК+ существенно поддержали и американские сланцевые компании, которые, по словам главы «Роснефти», к этому времени уже «пустили по ветру более 300 миллиардов долларов капитала своих акционеров и накопили долгов еще почти на 200 миллиардов». ОПЕК+ позволило американцам рассчитаться по долгам, нарастить добычу, инвестировать в НИОКР, а также превратить США в ведущего экспортера энергоресурсов.

Благоприятная политическая конъюнктура должна оказать дальнейшую поддержку американской энергетике, считает Игорь Сечин. Так, в бизнес-кругах США есть мнение, что для успеха второго президентского срока Дональда Трампа необходим в том числе вывод на рынок дополнительных трех миллионов баррелей нефти в сутки. Однако эти баррели, отметил Сечин, могут «выйти не только из США», так как сокращение добычи ОПЕК+ привело к возникновению значительных свободных мощностей, которые могут быть использованы в политических целях.

Игорь Сечин подчеркнул ошибочность политики вытеснения России с энергорынка, так как это приведет к коллапсу мировой экономики. Совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, что почти в два раза больше аналогичного показателя в США. Это накладывает на Россию огромную ответственность и обеспечивает надежность поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе.

Глава «Роснефти» отметил особую роль Арктики в развитии российского ресурсного потенциала. В российских широтах сосредоточены 80% мировых запасов арктических нефти и газа. «Арктика должна быть полностью свободна от конфликтов и иностранного вмешательства, принимая во внимание стратегическое значение этого региона для энергобезопасности всей Евразии», — подчеркнул Игорь Сечин.