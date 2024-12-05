Вашингтон, 5 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Украина намерена заявить о готовности заключить мир с Россией после переговоров официальных лиц с новой администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal, со ссылкой на источник.

Максим Гучек/РИА Новости

Отмечается, что украинская делегация во главе с руководителем офиса главы киевского режима Андреем Ермаком 4 декабря прибыла в США для переговоров с командой избранного американского президента Дональда Трампа, чтобы «сгладить существенные разногласия по вопросу урегулирования» конфликта.

Согласно данным газеты, с американской стороны переговоры вели предложенный Трампом советник по национальной безопасности Майк Уолц, будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог, избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и будущая глава аппарата Сьюзи Уайлс.

«Измотанная почти трёхлетними боевыми действиями с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру. Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не служит интересам США или Украины», — сообщило издание.

4 декабря американское агентство Bloomberg заявило, что НАТО планирует усилить позицию Киева на грядущих мирных переговорах. Как сообщало ИА Регнум, параллельно с обсуждением новых поставок вооружений ведётся дискуссия на тему сценариев прекращения конфликта. Сообщается, что лидеры альянса обсуждают, какие гарантии безопасности предоставить Украине и не спровоцировать при этом Россию.

Также глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов поделился мнением о том, что внеблоковый статус Украины и её демилитаризация являются прочной основой безопасности как для Европы, так и для самого Киева. Он заявил, что именно эти две составляющие должны в обязательном порядке лечь в основу плана избранного президента США, потому что простая заморозка конфликта не приведёт к миру, а создаст потенциальную угрозу для распространения конфликта на европейскую территорию.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких оснований для переговоров пока нет. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что многие страны, в том числе Катар, готовы предоставить свою площадку для переговоров по урегулированию конфликта.