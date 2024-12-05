Тбилиси, 5 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила главу киевского режима Владимира Зеленского за введение санкций против руководителей страны.

ИА Регнум Саломе Зурабишвили

Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и ряда других политиков. Глава киевского режима призвал западные страны также ввести санкции против руководителей Грузии.

«Спасибо, Владимир!» — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского о намерении ввести санкции против руководителей Грузии, отметила, что глава киевского режима принял такое решение, поскольку он озлоблен, что Грузия не повторила судьбу Украины.

С конца ноября в Тбилиси активизировались протесты. Поводом стало объявление Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Также власти Грузии отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сравнил ситуацию в Грузии с украинским Майданом. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля отметил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.

Попытки оппозиции повторить в Грузии сценарий украинского Майдана провалились, заявил Кобахидзе 3 декабря. Организаторы протестов, в том числе представители неправительственных организаций, не уйдут от ответственности, подчеркнул премьер Грузии. Он также рассказал, что ряд западных политиков прямо угрожали Грузии Майданом.

Если для Грузии нынешние события — решающая схватка за суверенитет, то для России — лишь ещё один этап в череде попыток бархатных революций по периметру границ, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов.