ОАЭ, 5 декабря, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Рост госдолга США приобрел неконтролируемый характер, и его сокращения невозможно достичь с помощью рыночных механизмов. Об этом заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, пузырь ликвидности привел к перетоку богатства из реальной экономики в финансовый сектор. Так, на сегодняшний день стоимость американских финансовых активов в шесть раз превышает стоимость активов реальной экономики.

«Все это привело к неконтролируемому росту госдолга США», — подчеркнул Сечин. По его словам, с марта 2020 года долг федерального бюджета США вырос больше, чем за предыдущие 200 лет. В результате такой политики, в прошлом году отношение госдолга США к ВВП вплотную приблизилось к 100%. «Пока мы не наблюдаем никаких реальных шагов по ограничению этого роста», — отметил глава «Роснефти».

Госдолг США увеличивается на 1 трлн долларов каждые 100 дней, а сумма процентных платежей по нему удваивается каждые пять лет и уже превысила расходы на здравоохранение и оборону.

«Рост расходов на обслуживание госдолга вынудил Федеральную резервную систему резко снизить учетную ставку сразу на половину процентного пункта в сентябре этого года, несмотря на угрозу инфляции», — добавил Сечин.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на необеспеченные обязательства по крупным социальным программам США. Для системы Социального страхования США эта цифра превышает двадцать, а для программы здравоохранения Medicare — пятьдесят триллионов долларов. По прогнозам экспертов, этим двум организациям может грозить банкротство в течение ближайших десяти лет.

Одной из целей новой администрации США является сокращение дефицита бюджета до 3% ВВП с сегодняшних 6,3%. По словам главы «Роснефти», для этого необходимо сокращение госдолга, которого, по всей видимости, уже невозможно достичь с помощью рыночных механизмов. «Очевидно, что США в очередной раз придется использовать силовые методы, такие как шантаж и прямые угрозы, в достижении своих экономических целей», — заявил он.

Недавно Скотт Бессент, номинированный на пост министра финансов в новой администрации США, заявил, что импортные пошлины являются инструментом переговоров и их совсем необязательно вводить в отношении тех стран, которые готовы пойти навстречу интересам США.

«Таким образом команда Трампа прямо заявляет, что лозунг «Сделать Америку снова великой» будет претворен в жизнь за счет остального мира», — подчеркнул Игорь Сечин.

Так, в конце ноября Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады и дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая. Наряду с законом о снижении инфляции и законом о чипах, эти шаги являются частью политики США по принуждению производителей к переносу производства в страну.

Глава «Роснефти» напомнил, как один из наиболее влиятельных американских аналитиков Золтан Пожар высказал гипотезу о том, что «под угрозой введения тотальных пошлин на весь импорт США могут попытаться навязать миру новую финансовую систему».

«Эта система предполагает конвертацию всего американского госдолга в казначейские облигации с погашением через сто лет и процентной ставкой намного ниже сегодняшних рыночных параметров», — сказал Сечин.

Соглашение «Мар-а-Лаго», как его уже окрестили в прессе, может во многом повторить печально известное соглашение «Плаза» между США и их союзниками, способствовавшее спаду японской экономики в 90-е годы. «Нет нужды говорить, что политика США по спасению самих себя может в очередной раз утащить на экономическое дно не только развивающийся мир, но и ближайших союзников этой страны», — заключил глава «Роснефти».