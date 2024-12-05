ОАЭ, 5 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. США утратили первенство в мировой торговле и американский доллар постепенно теряет позиции в качестве международного платежного средства. Об этом заявил на специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам, большую роль в этом играют и санкции со стороны США.

РИА Новости/ Максим Блинов

На протяжении десятков лет США пытались укрепить свое лидерство в торговле, включая давление с помощью Всемирной торговой организации (ВТО). Однако, не сумев полностью подчинить ВТО своим интересам, американская администрация начала принимать односторонние меры, противоречащие нормам ВТО.

«Ярким примером такой политики являются импортные пошлины, регулярно вводимые Белым домом для защиты американского рынка», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» напомнил, как складывалась система мировой торговли сырьем в долларах после отказа США от обязательств по обеспечению своей валюты золотом. Так, понятие «нефтедоллар» появилось в 1974 году в следствии соглашения между Саудовской Аравией и США.

«Задокументировано непосредственное участие Центрального разведывательного управления США в усилиях по привлечению капитала из стран Персидского залива на американский финансовый рынок. А в 1978 году Саудовская Аравия буквально спасла доллар США от неминуемой девальвации, подтвердив свою приверженность привязке нефтяных цен к этой валюте», — отметил Сечин.

Он добавил, что 50-летнее соглашение о расчетах за саудовскую нефть в долларах завершило свое действие этим летом, однако на практике оно продолжает применяться. По мнению главы «Роснефти», этот вопрос получит развитие.

«А пока средства массовой информации считают, что в ходе участившихся контактов избранный президент Трампи Ясир аль-Румайян, председатель совета директоров компании «Арамко» и управляющий Суверенным фондом Саудовской Аравии, обсуждают вопросы развития гольфа», — сказал Сечин.

Намерение избранного президента США Дональда Трампа защитить позиции доллара противоречит сегодняшней политике США, которая своими санкциями запрещают его использование, подчеркнул в своем докладе глава «Роснефти». За последние 20 лет число введенных ограничений превысило 15 тысяч, притом наложение санкций даже не требует доказательств вины, что противоречит базовым принципам международного права.

«Применение доллара в качестве санкционного инструмента — большая ошибка, так как торговля никогда не остановится», — заявил Сечин. Он отметил, что именно от торговли зависит как энергобезопасность, «так и жизнь в целом», поэтому альтернативы всегда найдутся.

По мнению главы «Роснефти», ограничения долларовых расчетов увеличат возможности национальных валют, а главным конкурентом американской валюты станет золото, тысячелетиями используемое для расчетов.

Так, согласно данным Всемирного совета по золоту, за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла с 12% до 20%. По мнению Сечина, для снятия рисков с доллара надо прекратить применять доллар в качестве инструмента санкционного воздействия.

«Мы уверены, что осознание пагубности санкционной политики придет и правильное решение будет принято разумными людьми, понимающими значение доллара как мировой и национальной валюты. Напомню цитату Уинстона Черчилля: «Американцы всегда находят единственно верное решение после того, как перепробуют все остальные», — заявил Игорь Сечин.