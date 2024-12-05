Валлетта, Мальта, 5 декабря, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Не осталось сфер, где Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была бы хоть как-то полезна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании 31-го Совета министров иностранных дел (СМИД) этой структуры, проходящем в столице Мальты.

РИА Новости

«Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения», — отметил дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на заседании будет рассмотрено нынешнее положение дел в ОБСЕ, которая находится в состоянии кризиса из-за стремления группы западных стран подчинить структуру собственным интересам.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления Лаврова. Лавров в своём выступлении заявил об опасности перехода уже идущей «холодной войны» в горячую фазу, а также отметил, что институты ОБСЕ хранят гробовое молчание по вопросу о преступных действиях киевского режима.

4 декабря перед вылетом российской делегации на Мальту Захаровой аннулировали мальтийскую визу. В министерстве отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сейчас. Пользу организации могло бы принести её взаимодействие с ШОС, БРИКС или СНГ, уточнили в МИД РФ.

По словам Захаровой, реальным источником проблемы является «западная гидра», которая и ранее пыталась устраивать козни российским дипломатам. Она напомнила, как в 2023 году власти Болгарии пытались запретить ей пролетать над территорией страны в самолёте российской делегации, направлявшейся на заседание совета глав МИД стран ОБСЕ в Македонии.