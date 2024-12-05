Валлетта, Мальта, 5 декабря, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Институты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе никак не реагируют на действия Киева в отношении русского языка, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

ИА Регнум

Он подчеркнул, что киевский режим с 2017 года принял серию законов, которые истребляют русский язык во всех сферах: в образовании, в средствах массовой информации, в культуре и искусстве.

«Западные страны, председательство, генсекретарь и все институты ОБСЕ, которые по любому случаю тревожатся о правах человека, хранят гробовое молчание, взирая на действия нацистского киевского режима», — сказал Лавров.

Заседание 31-го СМИД ОБСЕ проходит в столице Мальты Валетте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью для документального фильма «МГИМО 80» Лавров подчеркнул, что в случае вероятного политического урегулирования по Украине Россия будет настаивать на том, чтобы в его основе лежал Устав ООН. В этом документе, подчеркнул глава МИД, прямо говорится о неприкосновенности языка и религии. Он добавил, что ещё раньше киевский режим своими действиями и недоговороспособностью обрушил территориальную ценность Украины.

Лавров также подчёркивал, что формула решения конфликта на Украине включает людей, а не территории. Россия, отмечал он, выступает за человеческое отношение к людям, являющимся неотъемлемой частью русского мира. Этого требует и международное право, в том числе Устав ООН.