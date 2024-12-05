Москва, 5 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал аннулирование визы официального представителя МИД России Марии Захаровой на Мальту надругательством над функциями председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что дипломату аннулировали мальтийскую визу перед вылетом российской делегации на остров. В МИД подчеркнули, что в нынешнем состоянии ОБСЕ сложно вести разговоры о какой-либо роли этой организации на фоне глубокого переформатирования мира.

«Надругательство над функциями действующего председателя ОБСЕ, когда в последний момент была аннулирована виза официальному представителю Министерства иностранных дел России для участия в сегодняшнем заседании», — сказал Лавров.

В 2024 году функции председателя ОБСЕ возложены на Мальту. РанееСергей Лавров прибыл в эту страну для участия в ежегодном совещании глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Захарова, комментируя решение об аннулировании её визы, отметила, что ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия. По её словам, вместо принципов теперь наблюдается беспринципность.

Она отметила, что визу отозвали прямо перед вылетом. Захарова выразила мнение, что реальным источником проблемы стала «западная гидра», которая и ранее пыталась устраивать козни российским дипломатам. Официальный представитель МИД также напомнила, что в ноябре 2023 года власти Болгарии пытались запретить ей пролетать над территорией страны в самолёте российской делегации.