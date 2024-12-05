Ташкент, 5 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Три пассажирских лайнера, следовавших из России за границу, во время полёта вынужденно сменили курс и совершили посадку в других аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службах аэропортов Узбекистана.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Так, 5 декабря в Самарканде приземлилось воздушное судно, летевшее из Москвы в Навои. Причиной послужил туман, образовавшийся в районе аэропорта назначения.

«Посадка в аэропорту Самарканда в 11:04 (9:04 мск)», ― указано в сообщении в Telegram-канале.

Днём ранее из-за неблагоприятных погодных условий маршрут изменил самолёт, выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Термез. Его направили на запасной аэродром в Самарканде.

Аналогичный инцидент произошел с рейсом, вылетевшим из Уфы в Наманган. Получив информацию о неблагоприятных погодных условиях на маршруте, экипаж лайнера принял решение совершить посадку в аэропорту Ташкента.

Уточняется, что все самолёты являются собственностью компании Uzbekistan Airways.

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