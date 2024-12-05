* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 5 декабря, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Приморский районный суд лишил журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) прав на владение домом и земельным участком, сообщили 5 декабря в объединенной пресс-службе судов города.

Oleg Yunakov Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Ранее иноагент оформил это имущество на свою тёщу. Земля и дом находятся в посёлке Лисий Нос в Санкт-Петербурге, на северном берегу Финского залива.

«Суд признал недействительным договор купли-продажи от 08 августа 2023 года… земельного участка в пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная; жилого дома на этом участке», — уточняется в Telegram-канале пресс-службы.

Судебная инстанция прекратила право собственности тёщи Невзорова на указанное имущество. Дом и участок были переданы в пользу государства — на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России внёс Невзорова в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. В мае 2022 года МВД РФ объявило журналиста в розыск.

В июне 2022 года земельный участок иноагента на берегу Финского залива был арестован. В феврале 2023 году Басманный суд Москвы вынес журналисту заочный приговор по делу о фейках в отношении ВС России. Невзоров получил восемь лет колонии.

В апреле 2023 года в отношении журналиста возбудили административное дело о разжигании ненависти или вражды, а в мае того же года прокуратура потребовала через суд изъять земельный участок Невзорова в собственность Санкт-Петербурга. Некоторые СМИ писали, что стоимость арестованного участка могла составлять 7,87 млн рублей.