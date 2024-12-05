Санкт-Петербург, 5 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» объявил аукцион по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте организации.

Игорь Руссак/РИА Новости

Бывший следственный изолятор №1 «Кресты» на Арсенальной набережной Петербурга выставлен на торги по стартовой цене 1,052 млрд рублей. На сайте отмечается, что заявки на участие принимаются до 17 февраля 2025 года, а сам аукцион состоится 21 февраля.

«Основная задача «ДОМ.РФ» при реализации подобных объектов — дать им «вторую жизнь», провести приспособление для современного использования через поиск добросовестных и надёжных инвесторов. Период экспозиции для «Крестов» увеличен почти до трёх месяцев. Это позволит принять участие в торгах на конкурентной основе максимальному количеству инвесторов», — отметил директор компании Николай Сарокваша.

В состав лота входят участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения площадью 41,2 тыс. кв. м. Сообщается, что после реставрации и современного приспособления на месте СИЗО можно будет расположить многофункциональный центр.

Как ранее передавало ИА Регнум, следственный изолятор № 1 перестал использоваться по прямому назначению, и в 2017 году всех содержавшихся там лиц перевели в новый СИЗО в городе Колпино («Кресты-2»). 26 ноября 2022 года было принято решение о передаче объекта государственной компании «Дом. РФ» для продажи.

В декабре 2022 года гендиректор петербургской компании KNRU Татьяна Клименко высказала мнение о том, на территории бывшего следственного изолятора может появиться креативное пространство, а также офисно-жилая недвижимость. В то же время, по словам эксперта, не следует ожидать появления в «Крестах» кластера заведений быстрого питания или отдельных баров и ресторанов.