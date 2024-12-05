Курск, 5 декабря, 2024, 13:19 — ИА Регнум. В Курской области утром 5 декабря резко активизировались боевые действия, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Идут упорные бои, написал Подоляка в своём Telegram-канале.

«На курском направлении с утра начался «движ». Масштабы пока неясные. Бои очень упорные», — отметил блогер.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 4 декабря, пресс-служба Минобороны сообщила, что за предыдущие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 280 человек. Также противник лишился нескольких единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается, отмечалось в сообщении.

Британская корпорация «Би-би-си» ранее сообщила, что украинским военным приказали держать оборону в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года. Бойцы ВСУ рассказали, что не понимают смысла операции, которая, весьма вероятно, завершится для них смертью, отметили авторы.

Боец украинской группировки «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) Станислав Бунятов ранее рассказал журналистам, что российская армия применяет в Курской области весь имеющийся боевой опыт, а ВСУ вынуждены бороться за каждый метр. Лучше всего Вооружённые силы России осуществляют классическое лобовое истощение, сказал Бунятов.