Кембридж, США, 5 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба трудоустроился в США. Он стал старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, сообщается на сайте центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Уточняется, что Кулеба займется темами «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости», будет исследовать стратегии противодействия автократиям, укрепление демократических институтов и построение устойчивых международных коалиций.

В Школе им. Кеннеди он будет проводить семинары и читать лекции студентам, преподавателям и стипендиатам.

Также сообщается, что бывший министр иностранных дел Украины планирует написать книгу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Верховная рада отправила Кулебу в отставку с должности главы МИД Украины. За это решение проголосовали 240 депутатов из 330, один высказался против и ещё 45 воздержались. Его увольнению предшествовала серия кадровых перестановок в украинском кабмине.

Источники среди дипломатов ЕС заявили, что Кулеба не хотел покидать министерский пост. Ни глава киевского режима Владимир Зеленский, ни сам экс-глава украинского МИД не разъяснили чётко причину увольнения.

Кулеба 16 ноября отметил, что согласие Зеленского на «неприемлемые условия» для заключения мира может обернуться для Украины крахом. По его словам, новая администрация США может сократить финансовую поддержку Киева, вплоть до отмены, вынудив Украину таким образом стать «более сговорчивой».

Бывший министр иностранных дел Украины уверен, что киевский режим не согласится на быстрое разрешение конфликта. 29 ноября он признал, что у Киева нет средств для перелома ситуации на фронте, а потому он не сможет победить в конфликте с РФ. Он также назвал сложной ситуацию для украинской армии в зоне боевых действий.