Хельсинки, 5 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В Финляндии сторона обвинения призывает приговорить россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному тюремному заключению за якобы совершение военных преступлений на Украине в 2014 году.

Иван Шилов ИА Регнум Воислав Торден

«Торден должен быть приговорён к пожизненному заключению», — указано в обвинительном заключении.

Рассмотрение дела россиянина проходит 5 декабря в Окружном суде Хельсинки. При этом его адвокат Наталия Мальгина уточнила, что всего по делу запланировано 14 слушаний, которые завершатся 31 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, Тордена задержали в Финляндии по обращению украинских властей. Киев обвинил его в совершении преступлений в ходе конфликта в Донбассе в 2014–2015 годах, где он был одним из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

В декабре 2023 года Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы он вновь был задержан.

12 января 2024 года Мальгина заявила, что Тордена содержат в максимально жёстких условиях и ограничивают в правах намного сильнее любого другого заключённого. При этом она подчеркнула, что формально никаких ограничений в отношении него суд не установил. Сам Торден свою вину не признал.

31 октября заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения в совершении «военных преступлений» при отягчающих обстоятельствах.