Москва, 5 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и руководителя МВД Владимира Колокольцева.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки — они дадут оценку», — сказал он.

Ранее Кадыров заявил, что руководители СК и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах». Причиной такого заявление стало уголовное дело в отношении 13-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева. Он подчеркнул, что лично занимается делом Мурдиева, и выразил уверенность, что вскоре подростка освободят. Мурдиева обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам группой лиц по сговору. Сам подросток утверждает, что лишь вступился за друга, на которого напал зачинщик драки.

При этом СМИ опубликовали несколько роликов, на которых запечатлены и другие драки Мурдиева. По данным журналистов, подросток ради хайпа регулярно нападал на людей.