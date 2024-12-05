Валлетта, Мальта, 5 декабря, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В столице Мальты Валлетте началось заседание 31-го Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Илья Ермаков/ТАСС Участники 31-го Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также примет участие в этом заседании. Визит на Мальту стал первой поездкой главы российской дипломатии в страну ЕС после начала специальной военной операции на Украине.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на заседании будет рассмотрено нынешнее положение дел в ОБСЕ, которая находится в состоянии кризиса из-за стремления группы западных стран подчинить структуру собственным интересам.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря перед вылетом российской делегации на Мальту Захаровой аннулировали мальтийскую визу. В министерстве отметили, что в нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо её роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сейчас. Пользу организации могло бы принести её взаимодействие с ШОС, БРИКС или СНГ, уточнили в МИД РФ.

ОБСЕ отказалась от своих базовых принципов сотрудничества и взаимодействия, вместо принципов теперь налицо беспринципность, прокомментировала Захарова. По её словам, реальным источником проблемы является «западная гидра», которая и ранее пыталась устраивать козни российским дипломатам. Она напомнила, как в 2023 году власти Болгарии пытались запретить ей пролетать над территорией страны в самолёте российской делегации, направлявшейся на заседание совета глав МИД стран ОБСЕ в Македонии.