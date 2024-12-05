Севастополь, 5 декабря, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Уникальная находка в некрополе Херсонеса Таврического, расположенного на территории современного Севастополя, помогла учёным больше узнать о погребальных ритуалах римского периода. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН и Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев.

Алексей Павлишак/ТАСС

При раскопках были найдены золотые украшения — фибула, нашивки и подвески, оставшиеся на одной из кремационных площадок. Они оказались идентичны предметам, найденным ранее в склепе за городской стеной. Похороненный там человек жил во второй половине I века нашей эры

«Мы с большой долей уверенности можем говорить, что здесь проходило прощание с человеком, который потом удостоился очень большой чести — был похоронен в склепе с внешней стороны городской стены», — пояснил Вахонеев в беседе с ТАСС.

Учёные полагают, что умерший принадлежал к элите того времени, имел особый статус и обладал какими-то заслугами. Его кремировали в особой части некрополя, после чего останки перенесли примерно на 70 метров и захоронили в почётном месте.

Вахонеев подчеркнул, что случаи, когда учёным удаётся найти и место сожжения тела, и место захоронения останков, довольно редки, а в Северном Причерноморье такого ранее не было. Подобные находки дают ценную информацию о погребальных ритуалах.

В настоящее время специалисты изучают находки, сделанные в южном пригороде Херсонеса в период с 2020 по 2023 год. Исследование посвящено особенностям погребальной практики. Помимо участков некрополя, относящихся к разным столетиям, археологи обследовали места религиозных культов, гончарные мастерские, цистерны и другие объекты. За это время они нашли более 6,5 млн предметов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Херсонесе нашли уникальную печать греческого чиновника, изготовленную из халцедона предположительно в IV веке до нашей эры. На штемпеле сохранились имя и символы служащего.