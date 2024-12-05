Прага, 5 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Международные спортивные лиги и федерации «должны» выплатить Украине крупную компенсацию за то, что они якобы пропагандируют российскую специальную военную операцию. Такое мнение после своего выступления на конференции в Киеве, посвящённой влиянию спорта на политику, высказал бывший чешский голкипер Доминик Гашек.

ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Доминик Гашек

Речь идёт о таких организациях, как Национальная хоккейная лига (НХЛ), Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), международные федерации фехтования, бокса, борьбы и другие.

«Эти лиги и федерации имеют большую долю влияния и несут ответственность. Поэтому эти лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов», ― написал бывший спортсмен на странице в социальной сети.

Он также добавил, что предложил программу, которая может «остановить рекламу российской спецоперации».

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября Гашек раскритиковал идею проведения «Вечера русского наследия» во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Он считает, что лига сошла с ума, решив придумать новый российский проект в период конфликта на Украине.

В октябре чешский спортсмен раскритиковал руководство НХЛ за допуск к соревнованиям российских хоккеистов. В ответ экс-тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин призвал Гашека вернуть все заработанные в России деньги, раз тот так не любит страну. Специалист предположил, что так у бывшего вратаря проявляется ревность к успехам звёзд российского хоккея.