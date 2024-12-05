* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ ** — физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 5 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Суд в Москве оставил без отцовского наследства главаря «Русского» добровольческого корпуса» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), следует из судебных документов.

Соцсети Дениса Капустина

Право собственности на денежные средства, которые принадлежали его отцу, перешло к матери Капустина.

«Исковые требования… о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования удовлетворить. Признать… право собственности в порядке наследования по закону после смерти [супруга] на денежные средства», — говорится в материалах дела.

В документах отмечается, что, что мать Капустина до этого обращалась к нотариусу с заявлением о принятии наследства своего супруга. При этом главарь РДК подобного обращения не направлял и не изъявлял желания стать наследником.

Деньги, которые остались после смерти отца Капустина, находятся на счетах. Их сумма в документах не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, В марте 2023 года ФСБ признала главаря РДК организатором нападения на Брянскую область. В ходе атаки группировки на регион были убиты двое мирных жителей, ещё двое, в том числе мальчик в возрасте десяти лет, получили ранения. Боевики также совершили несколько диверсий.

В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс РДК, созданную на Украине в 2022 году, в перечень террористических и экстремистских организаций. Группировка входит в состав украинских вооружённых формирований.

В ноябре Второй Западный окружной военный суд признал Капустина виновным в госизмене, а также в террористической деятельности, и заочно приговорил к лишению свободы пожизненно. Вместе с ним были осуждены четыре фигуранта дела о нападении на Брянскую область.

В сентябре появлялась информация, что главарю РДК грозит ещё один пожизненный срок по обвинению в совершении преступлений по десяти статьям УК РФ, включая теракт, разбой, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.