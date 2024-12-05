ВС РФ нанесли новые удары по объектам энергетики и военным аэродромам ВСУ
Москва, 5 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки нанесли новые удары по объектам энергетики и военным аэродромам ВСУ, сообщила 5 декабря пресс-служба Министерства обороны.
Также поражались цеха производства беспилотников противника, сказано в сообщении.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметила пресс-служба.
Кроме того, были нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Также пресс-служба военного ведомства сообщила, что в течение суток был сбит 101 беспилотник противника. Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили за сутки до 1725 человек.
Как передавало ИА Регнум, накануне, 4 декабря, пресс-служба Минобороны проинформировала о нанесении ударов по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
1 декабря пресс-служба военного ведомства показала кадры уничтожения пункта дислокации отдельного центра сил специальных операций «Юг» ВСУ в районе населённого пункта Ровное Николаевской области. Удар был нанесён оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».