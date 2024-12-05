Санкт-Петербург, 5 декабря, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области охранники одного из заведений отняли паспорт у находившегося в нетрезвом состоянии участника специальной военной операции и требовали деньги за возвращение документа, сообщил Telegram-канал «Русская община Петрограда».

РИА Новости/Александр Кряжев

Общественники вступились за бойца. По их данным, очевидцы конфликта применили физическую силу к охранникам и разбили одному из них нос.

«Полиция не отреагировала. Добрые русские люди объяснили им (забравшим документ. — Прим. ред.), что так делать нельзя», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре в подмосковном Чехове был задержан 61-летний электрик одной из частных компаний, который в ходе ссоры схватил топор и трижды ударил им одноногого ветерана спецоперации. От гибели мужчину спас сосед, который сумел выхватить оружие из рук нападавшего. Удары пришлись в шею, в правую руку и в правую ногу. Злоумышленник был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил главе Вилючинска Игорю Головчаку разобраться с ситуацией, когда с участником СВО некорректно обошлись в городской администрации. Многодетной семье бойца СВО предоставили непригодную для проживания квартиру, а когда супруги обратились в администрацию Вилючинска с просьбой заменить жильё, сотрудница начала их оскорблять, сообщили супруги губернатору.