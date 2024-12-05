Дублин, 5 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Памятники советским деятелям и русским писателям на Украине сносят из-за страха перед совместным с Россией культурным наследием. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз, комментируя демонтаж памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Одессе.

Соцсети

«Они боятся даже мёртвых русских», — написал публицист в соцсети Х.

Журналист подчеркнул, что снос памятника Пушкину отражает националистическую ненависть и вопиющее невежество украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о так называемой «декоммунизации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Пушкину и Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

4 декабря депутаты городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Согласно документу, в 2025 году за счёт бюджета в городе демонтируют 12 памятников, в числе которых монументы Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской улице.

Дискуссия о сносе памятника Пушкину в Одессе шла не первый год. В августе мэр города Геннадий Труханов заверил общественность, что памятник останется на месте, так как он является историческим и культурным наследием. Он напомнил, что монумент создан и установлен в 1889 году на средства, собранные горожанами по их инициативе.

15 ноября памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову снесли в Кривом Роге. Несколько дней спустя на месте бывшего монумента русскому писателю появилась надпись «Пушкин вечен, а вы нет».

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.