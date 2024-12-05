Москва, 5 декабря, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Президент Всероссийской федерации зимнего плавания Андрей Замыслов и член Клуба моржей Серебряного бора Евгений Силин посетили новый домик любителей зимнего плавания и закаливания на территории памятника природы «Серебряный бор». Они отметили, что специально созданное помещение будет полезным не только для профессионального сообщества моржей, но и для новичков в закаливании.

Илья Наймушин/РИА Новости

«В Москве сейчас действует более 32 клубов моржевания, в сообществе Серебряного бора состоят больше 300 участников. Появление нового домика укрепит сложившиеся традиции плавания и закаливания», — отметил Замыслов.

Ветеран моржевания Евгений Силин подчеркнул, что появление в Серебряном бору нового домика откроет новые перспективы для развития зимнего плавания.

«На протяжении 65 лет любители зимнего плавания собираются здесь, чтобы участвовать в заплывах, находить единомышленников и открывать для себя новые спортивные горизонты», — сказал он.

Глава Департамента культуры столицы Алексей Фурсин в свою очередь отметил, что новое помещение обеспечит комфортные и безопасные условия для занятий.

Как сообщало ИА Регнум, новый домик для любителей зимнего плавания в Серебряном бору открылся 1 декабря. Как рассказал директор памятника природы «Серебряный бор» Александр Козловцев, при оборудовании новой локации учтены все параметры, чтобы сделать ее идеальной для моржевания.